السعودية اليوم / مصر تسجل 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 837 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغت 213798 حالة ، منها 161470 حالة شفاء، و12611 حالة وفاة.

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02:50ت م

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القاهرة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 837 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ، و41 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة في بيان، بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغت 213798 حالة ، منها 161470 حالة شفاء، و12611 حالة وفاة.// انتهى //02:50ت م0022

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