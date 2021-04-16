السعودية اليوم / تدشين الخطة الإستراتيجية لجمعية " آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير



أبها 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

دشنت جمعية " آباء" لرعاية الأيتام بمنطقة عسير أمس، الخطة الإستراتيجية للجمعية ٢٠٢١ - ٢٠٢٤، وذلك بمقر وقف اليتيم الأول بأبها.

وأوضح رئيس مجلس جمعية آباء لرعاية الأيتام بعسير الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان أن الجمعية تخدم أكثر من ١٨ ألف يتيم ويتيمة على مستوى منطقة عسير، من خلال ١٣ فرعاً للجمعية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الخطة الإستراتيجية المدشنة هي عهد وميثاق بين جميع أصحاب المصلحة بالجمعية، وتعطي خارطة للطريق لرؤية الجمعية وكيفية الاستفادة منها.

وأكد أن الخطة الإستراتيجية وضعت بجهود كبيرة من منسوبي الجمعية، من خلال مركز متمكن في التخطيط الإستراتيجي، استطاع أن يعمل وفق المعايير المهنية والعلمية حتى ظهرت هذه الخطة، لتصبح منهاجاً للعمل خلال السنوات القادمة.

وشاهد الجميع خلال التدشين فيلماً مرئياً عن مسيرة الجمعية خلال ١٢ عاماً منذ تأسيسها، وعرضاً تعريفياً عن الخطة الإستراتيجية للجمعية.

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