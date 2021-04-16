الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

ضبط مصنعين للخمور يحتويان على 61 برميلًا و370 قارورة شرق الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض من ضبط مصنعين للخمور في أحد الأودية شرق مدينة الرياض.

واتضح احتواء المصنعين على عدد 61 برميلًا وعدد 370 قارورة جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات التصنيع.

وتبين أن المصنعين يديرهما وافدان من الجنسية الإثيوبية مخالفان لنظام الإقامة وتم القبض عليهما وإيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.

شارك الخبر