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الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من التمور ، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس .

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎ - متابعات الخليج 365

تدشين البرنامج في مقر الملحقية في بريتوريا

وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.

‎خدمة المسلمين في جميع بقاع الأرض

ويعد البرنامج جزءاً من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎ - متابعات الخليج 365 الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎ - متابعات الخليج 365 الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في جنوب إفريقيا‎ - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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