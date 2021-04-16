الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

اليوم.. التشهير بقناة فضائية اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنها ستشهر اليوم الجمعة، بقناة فضائية قامت بالتعدي على مُصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة بدون الحصول على الإذن من صاحب الحق.

أوضح ذلك المتحدث باسم الهيئة محمد بن عبدالله الحسن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال المتحدث الرسمي للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن : “اليوم تشهر الملكية الفكرية بقناة فضائية قامت بالتعدي على مُصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة بدون الحصول على الإذن من صاحب الحق”.

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