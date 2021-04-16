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اليوم.. التشهير بقناة فضائية اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

اليوم.. التشهير بقناة فضائية اعتدت على قصيدة دون إذن صاحبها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة للملكية الفكرية، أنها ستشهر اليوم الجمعة، بقناة فضائية قامت بالتعدي على مُصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة بدون الحصول على الإذن من صاحب الحق.

أوضح ذلك المتحدث باسم الهيئة محمد بن عبدالله الحسن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال المتحدث الرسمي للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن : “اليوم تشهر الملكية الفكرية بقناة فضائية قامت بالتعدي على مُصنّف سمعي بصري يحتوي على قصيدة بدون الحصول على الإذن من صاحب الحق”.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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