تدشين منصة وتطبيق سكني المطور وإطلاق خدمة التمويل الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس الخميس، منصة وتطبيق سكني المطور، والتي أضيف لها العديد من الخدمات الجديدة، لتصبح الوجهة العقارية الأولى التي تقدم للمستفيدين تجربة سهلة ومتطورة.

سكني في حلتها الجديدة

وأوضحت الوزارة أن منصة سكني في حلتها الجديدة جاءت بواجهة عصرية وفريدة ومزايا متنوعة ومنصة عقارية شاملة، مشيرة إلى أن المنصة أضيف لها خدمة التمويل الإلكتروني التي تمكّن المستفيد من التقديم على طلبات التمويل مباشرة وإكمال الإجراءات دون الحاجة لزيارة الجهة التمويلية.

خيارات وعروض عقارية

وأعلنت منصة سكني تقديم خدمة عرض الوحدات السكنية للبيع، ليصل المستفيد إلى خيارات أكثر من المعروض العقاري، بالإضافة إلى خدمة التصاميم الهندسية، وخدمة المقاولين والخرائط التفاعلية للمشاريع والمخططات لتسهيل الاطلاع ومعرفة الوحدات والأراضي المتاحة والحصول على معلوماتها.

وأشارت إلى أن الخدمات الجديدة ستضيف إلى قنوات سكني الرقمية المزيد من التسهيلات، وستمثل نقلة نوعية في الخدمات الإسكانية، ليتمكن المستفيد من الحصول على خدماته بكل يسر وسهولة.



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