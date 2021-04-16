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قياس مدى رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات في المسجد الحرام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

قياس مدى رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات في المسجد الحرام

من خلال جولة ميدانية وبناءً على توجيهات رئاسة شؤون الحرمين

متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول أيام شهر رمضان المبارك، قامت إدارة تجربة ضيف الرحمن التابعة للإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بجولة ميدانية لقياس رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام.

قياس مدى رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات في المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

توجيهات من الرئيس العام لشؤون الحرمين:

وجاء ذلك بناءً على توجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والتي شددت على ضرورة الاستماع إلى آراء ومقترحات قاصدي المسجد الحرام وتطوير الخدمات، وتقديم كل التسهيلات بما ييسر عليهم أداء مناسكهم.

عناية واهتمام بقاصدي المسجد الحرام:

وقال مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن عيسى بن سفران الهذلي أن آراء القاصدين كانت إيجابية وتعكس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث عبر عدد من ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.

قياس مدى رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات في المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

من أبرز الخدمات المقدمة:

من ناحيته أوضح مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي أن قياس رضا المعتمرين والمصلين ضمن أبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة، وذلك ضمن الرحلة المرسومة للمعتمر والمصلي داخل المسجد الحرام.

تحسين الخدمات المقدمة:

وأضاف: رئاسة شؤون الحرمين تهتم بتحليل نتائج قياس الرضا وتحسين تجربة ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم.

قياس مدى رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات في المسجد الحرام - متابعات الخليج 365

خطة 2024:

وتأتي هذه الأعمال ضمن أهداف الرئاسة الاستراتيجية “الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم” لخطة الرئاسة الاستراتيجية 2024.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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