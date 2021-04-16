موعد أذان الفجر والمغرب رابع أيام رمضان بتوقيت مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت رئاسة شؤون الحرمين، إمساكية اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، بتوقيت مكة المكرمة.

ويؤذن لصلاة الفجر بمشيئة الله، الساعة 4:42 ، بينما يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:41.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



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