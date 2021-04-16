جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية تحفها السكينة والاطمئنان، وسط خدمات عديدة وإجراءات احترازية ووقائية وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ليؤدي المصلون صلاتهم بكل يسر وسهولة وخشوع في التوسعة السعودية الثالثة.

الشيخ بندر بليلة يؤم المصلين

وقد أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وتبعه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

إجراءات تنظيمية ووقائية

وتوافد جموع المصلين كالعادة في وقت مبكر لأداء الصلاة بالتوسعة السعودية الثالثة وسط إجراءات تنظيمية ووقائية من قبل الإدارات المختصة في المسجد الحرام؛ وذلك لتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وتحديد مواضع الصلاة بوجود الملصقات المعدة مسبقًا.



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