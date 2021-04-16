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جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدى المصلون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية تحفها السكينة والاطمئنان، وسط خدمات عديدة وإجراءات احترازية ووقائية وفّرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ليؤدي المصلون صلاتهم بكل يسر وسهولة وخشوع في التوسعة الثالثة.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365

الشيخ بندر بليلة يؤم المصلين

وقد أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وتبعه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365

إجراءات تنظيمية ووقائية

وتوافد جموع المصلين كالعادة في وقت مبكر لأداء الصلاة بالتوسعة السعودية الثالثة وسط إجراءات تنظيمية ووقائية من قبل الإدارات المختصة في المسجد الحرام؛ وذلك لتنظيم عملية دخولهم وخروجهم وتحديد مواضع الصلاة بوجود الملصقات المعدة مسبقًا.

جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365 جموع المصلين يؤدون صلاة تراويح الليلة الرابعة من شهر رمضان - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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