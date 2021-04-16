الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

تنبيه من أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.

توقعات طقس الجمعة

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية ورياح نشطة

كذلك تشمل الحالة أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.



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