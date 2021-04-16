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انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف

متابعات الخليج 365 - واس

شهد يوم أمس , انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عن بعد ، بمشاركة 5 متسابقين من البنين والبنات ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي .

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف - متابعات الخليج 365

فعاليات الجلسة الأولى

وانطلقت الجلسة الأولى بمشاركة عدي بن علي عبدالله الشراري المشارك بالفرع الثاني بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، تلاه حمود بن عبدالعزيز حمود ضيف الله ومشاركته بالفرع الثاني القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد ، وفي الجلسة الثالثة استمعت اللجنة للمشارك بالفرع الثالث “عشرين جزءاً” راكان بن عبدالله عبدالكريم المفرج ، كما شاركت في الجلسة الرابعة المتسابقة آبية بنت محمد بدوي الكثيري بالفرع الرابع بحفظ عشرة أجزاء ، وفي الجلسة الأخيرة استمعت اللجنة للمتسابقة بالفرع الخامس بحفظ خمسة أجزاء سحر بنت حمدان خالد الشمري .

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف - متابعات الخليج 365

العناية بكتاب الله

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن هذه المسابقة تأتي امتدادا لحرص قادة هذه البلاد المباركة من عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العناية بكتاب الله تعالى وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره .

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف - متابعات الخليج 365 انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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