انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن بـ الجوف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

شهد يوم أمس , انطلاق التصفيات النهائية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف عن بعد ، بمشاركة 5 متسابقين من البنين والبنات ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي كورونا.

فعاليات الجلسة الأولى

وانطلقت الجلسة الأولى بمشاركة عدي بن علي عبدالله الشراري المشارك بالفرع الثاني بحفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، تلاه حمود بن عبدالعزيز حمود ضيف الله ومشاركته بالفرع الثاني القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد ، وفي الجلسة الثالثة استمعت اللجنة للمشارك بالفرع الثالث “عشرين جزءاً” راكان بن عبدالله عبدالكريم المفرج ، كما شاركت في الجلسة الرابعة المتسابقة آبية بنت محمد بدوي الكثيري بالفرع الرابع بحفظ عشرة أجزاء ، وفي الجلسة الأخيرة استمعت اللجنة للمتسابقة بالفرع الخامس بحفظ خمسة أجزاء سحر بنت حمدان خالد الشمري .

العناية بكتاب الله

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان أن هذه المسابقة تأتي امتدادا لحرص قادة هذه البلاد المباركة من عهد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – وحتى عهدنا الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على العناية بكتاب الله تعالى وتنشئة الأجيال على حفظه وتلاوته وتفسيره .



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