شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جنوب أفريقيا‎ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من التمور، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هــ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فايروس كورونا.

وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي بن حمود الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور.

ويعد البرنامج جزءاً من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامتها في شهر رمضان المبارك في عدد من الدول ومنها جمهورية جنوب أفريقيا، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة المسلمين، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.