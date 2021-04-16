شكرا لقرائتكم خبر عن عواصم ومنظمات العرب: طائرات وصواريخ الحوثي تجاه المملكة جريمة حرب وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت واستنكرت عواصم ومنظمات عربية وإقليمية وإسلامية استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرات مسيرة مفخخة، وصواريخ باليستية تجاه المملكة، ووصفته بالاعتداء الإرهابي الممنهج والمتعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وجددوا وقوفهم الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، وتأييدها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدين للسعودية أنهم يقفون معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

الإمارات: تصعيد خطير

أكدت دولة الإمارات أن استمرار محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان بالمملكة بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة، اعترضتها قوات التحالف، يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها استمرار محاولات مليشيات الحوثي الإرهابية بالتحدي السافر للمجتمع الدولي والاستخفاف بجميع القوانين والأعراف الدولية.

البحرين: محاولات عدائية تستهدف المدنيين والمنشآت

أكدت مملكة البحرين دعمها الكامل للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وقالت في بيانها إن تكرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المملكة هي محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

مصر: نقف مع السعودية

وندين عدائية الحوثي جددت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها الكامل لاستمرار الأعمال العدائية لمليشيات الحوثي تجاه المملكة التي وصفتها بالإرهابية، وقالت إنه عمل عدائي وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والإنساني ويشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار الإقليميين.

البرلمان العربي: انتهاكات الحوثي ضد السعودية مرفوضة

أكد البرلمان العربي في بيان صادر أن استمرار محاولات المليشيا العدائية الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، يعكس تحديها السافر للقانون الدولي ورفضها لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة في اليمن، خدمة لأجندات إيران التخريبية في المنطقة.

«التعاون الإسلامي»:

تصعيد خطير وجرائم حرب

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح استهداف الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومحاولة استهداف جامعة جازان هو تصعيد خطير ويمثل جرائم حرب.