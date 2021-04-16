شكرا لقرائتكم خبر عن 985 حالة جديدة و10 وفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الصحة تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، و10 حالات وفيات، و661 متعافياً.

وأعلنت «الصحة» في بيانها اليومي الصادر (الخميس) أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 9249، و999 للحالات الحرجة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6791 حالة، و386102 حالة تعافٍ، يأتي هذا بعد أن حذرت الصحة أمس الأول (الأربعاء) عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وطالبت من جميع المواطنين والمقيمين بأهمية استمرار التقيد بالاحترازات للحد من انتشار كورونا والتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، بعد أن سجلت 929 حالة مؤكدة، و8 وفيات.