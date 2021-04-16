شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك: مشعل بن ماجد مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قراراً بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /‏ 90) بتاريخ 27/‏ 8/‏ 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /‏ 10) بتاريخ 18/‏ 3/‏ 1391 هـ، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /‏ 14) بتاريخ 3/‏ 3/‏ 1414 هـ، يعين الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وأن على الجهات المختصة اعتماد قرار خادم الحرمين الشريفين وتنفيذه.

