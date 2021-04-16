شكرا لقرائتكم خبر عن مدن تصوم ولا ترى القمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يولي المسلمون أهمية كبيرة لمواقيت الصلوات طوال أيام السنة، إلا أن أهمية المواقيت تزداد في شهر رمضان المبارك لارتباطها بشكل كبير بالإفطار والإمساك، حول العالم، الأمر الذي أظهر تبايناً ملحوظاً في ساعات الصيام والإفطار بين العديد من الدول حول العالم، ليصل الفارق بين أقصر أيام الصيام وأطولها على مستوى العالم إلى نحو 10 ساعات، ويقل هذا الفارق على مستوى الدول العربية والإسلامية ليصل إلى نحو ساعتين. ويعزو العلماء اختلاف ساعات الصيام إلى البعد والقرب من خط الاستواء، فالقرب منه يعني ساعات الصيام أقل عن البعد عنه، كما أن الدول الواقعة شمال خطِّ الاستواء تشهد ساعات صيام أطول من الدول الواقعة جنوبه، وينتج عن ذلك تفاوت في عدد ساعات الصيام في مختلف دول العالم يصل أقلها إلى ١٠ ساعات، فيما يبلغ أكبرها ٢٢ ساعة.

وفي السعودية، يمسك الصائمون عن الأكل والشرب 14 ساعة ودقيقتين، بينما يصوم المصريون في أول يوم 14 ساعة و20 دقيقة، والأردنيون 14 ساعة و23 دقيقة، وفي العراق يصوم المسلمون 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم، بينما تصل ساعات الصيام في آخر يوم من رمضان 15 ساعة و30 دقيقة، وتعد ساعات الصيام في الجزائر هي الأطول بين الدول العربية، إذ تصل إلى ١٦ ساعة بانتهاء الشهر الفضيل، وكذلك تونس، فيما تصل ساعات الصيام في جزر القمر إلى 12 ساعة ونصف تقريباً لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام. وفي الطرف الآخر من العالم يصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى 23 ساعة و٥ دقائق، وتحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك دول النرويج والسويد، لتصل في المقابل إلى ١١ ساعة و ٥٩ دقيقة للصيام في أستراليا.

الجزائر:

16 ساعة و24 دقيقة

لبنان:

16 ساعة ودقيقتين

الإمارات:

14 ساعة و58 دقيقة

الأردن:

15 ساعة و54 دقيقة

فلسطين:

15 ساعة و46 دقيقة

مصر:

14 ساعة و45

دقيقة

البحرين:

15 ساعة و15 دقيقة

الكويت:

14 ساعة و34 دقيقة

اليمن:

14 ساعة و27 دقيقة

السعودية: 14 ساعة و12 دقيقة

قطر:

14 ساعة

و7 دقائق

ترتيب الدول العربية من حيث عدد ساعات الصيام: