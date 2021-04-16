شكرا لقرائتكم خبر عن مدن تصوم ولا ترى القمر والان مع التفاصيل
وفي السعودية، يمسك الصائمون عن الأكل والشرب 14 ساعة ودقيقتين، بينما يصوم المصريون في أول يوم 14 ساعة و20 دقيقة، والأردنيون 14 ساعة و23 دقيقة، وفي العراق يصوم المسلمون 14 ساعة و27 دقيقة في أول يوم، بينما تصل ساعات الصيام في آخر يوم من رمضان 15 ساعة و30 دقيقة، وتعد ساعات الصيام في الجزائر هي الأطول بين الدول العربية، إذ تصل إلى ١٦ ساعة بانتهاء الشهر الفضيل، وكذلك تونس، فيما تصل ساعات الصيام في جزر القمر إلى 12 ساعة ونصف تقريباً لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام. وفي الطرف الآخر من العالم يصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام إلى 23 ساعة و٥ دقائق، وتحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالمياً وداخل القارة الأوروبية ويتشارك معها ذلك دول النرويج والسويد، لتصل في المقابل إلى ١١ ساعة و ٥٩ دقيقة للصيام في أستراليا.
الجزائر:
16 ساعة و24 دقيقة
لبنان:
16 ساعة ودقيقتين
الإمارات:
14 ساعة و58 دقيقة
الأردن:
15 ساعة و54 دقيقة
فلسطين:
15 ساعة و46 دقيقة
مصر:
14 ساعة و45
دقيقة
البحرين:
15 ساعة و15 دقيقة
الكويت:
14 ساعة و34 دقيقة
اليمن:
14 ساعة و27 دقيقة
السعودية: 14 ساعة و12 دقيقة
قطر:
14 ساعة
و7 دقائق
ترتيب الدول العربية من حيث عدد ساعات الصيام: