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عاجل/ في أول جمعة برمضان.. «إحسان» تطلق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري في المملكة

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الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الجمعة الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، حيث تأتي الحملة الوطنية استكمالاً لتحقيق مستهدفات منصة (إحسان) الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخراً خلال شهر شعبان الماضي بدعم القيادة الرشيدة، وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء والارتقاء بالعمل الخيري، بتكاتف أفراد المجتمع والقطاع الخاص وغير الربحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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