شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تؤجل مواعيد الجرعة الثانية من اللقاح باستثناء فئة عمرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة مؤخرا التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية، وإعادة جدولتها تلقائيًا لاحقًا، حيث تم تأجيل جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية من الأحد الماضي باستثناء من هم بأعمار ٦٠ عامًا وما فوق.

وبدأت الصحة بإرسال رسائل نصية (SMS) للمستفيدين تفيد بتأجيل المواعيد، وستعلن الصحة لاحقًا آلية استئناف إعطاء الجرعة الثانية، بحسب توصيات اللجان الوطنية المختصة وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.

وجاء ذلك لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى، وإعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح؛ للوصول إلى تحقيق المناعة المجتمعية.