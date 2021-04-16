شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الحملة الوطنية لدعم العمل الخيري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق اليوم الجمعة، الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة، وذلك استكمالا لتحقيق مستهدفات منصة «إحسان» الوطنية للعمل الخيري التي دُشنت مؤخرا خلال شهر شعبان الماضي، بدعم القيادة الرشيدة «أيدها الله»، وبمشاركة اللجنة الإشرافية على المنصة ممثلة بعدة وزارات وجهات رسمية.

ومن المقرر أن تُطلق الحملة الوطنية في مقر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» بالرياض، وبمشاركة جميع مناطق المملكة بهدف تعزيز قيم التراحم والعطاء.