شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل نصية بتأجيل مواعيد الجرعة الثانية.. واستثناء كبار السن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على لقاح فيروس «كورونا»، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها تلقائيًا لاحقًا، حيث تم تأجيل جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية من الأحد الماضي، باستثناء من هم بأعمار 60 عامًا وما فوق.
وبدأت الصحة بإرسال رسائل نصية «SMS» للمستفيدين تفيد بتأجيل المواعيد، وتعلن الصحة لاحقًا آلية استئناف إعطاء الجرعة الثانية بحسب توصيات اللجان الوطنية المختصة وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.
جاء ذلك لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى وإعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح.