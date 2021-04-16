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رسائل نصية بتأجيل مواعيد الجرعة الثانية.. واستثناء كبار السن

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، التوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على لقاح فيروس «»، وإرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية وإعادة جدولتها تلقائيًا لاحقًا، حيث تم تأجيل جميع المواعيد القائمة للجرعة الثانية من الأحد الماضي، باستثناء من هم بأعمار 60 عامًا وما فوق.

وبدأت الصحة بإرسال رسائل نصية «SMS» للمستفيدين تفيد بتأجيل المواعيد، وتعلن الصحة لاحقًا آلية استئناف إعطاء الجرعة الثانية بحسب توصيات اللجان الوطنية المختصة وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.

جاء ذلك لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى وإعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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