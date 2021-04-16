رسائل نصية بتأجيل مواعيد الجرعة الثانية.. واستثناء كبار السن

جاء ذلك لتغطية شريحة كبيرة من المجتمع بالجرعة الأولى وإعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع