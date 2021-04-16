شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات «مدنية» من استمرار هطول الأمطار بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت المديرية العامة للدفاع المدني، بالجميع، توخي الحيطة من المخاطر المحتملة، جراء استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم الجمعة، وحتى الإثنين المقبل، على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد.

وطالب الدفاع المدني بالابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على السلامة.

وتتأثر مناطق «عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة»، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، فيما ستتأثر يومي الجمعة والسبت مناطق «الرياض، حائل، المدينة المنورة» بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة.

وتمتد لتشمل مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك»، ويتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها قد تؤدي إلى جريان السيول.