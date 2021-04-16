شكرا لقرائتكم خبر عن 111 عيادة استشارية لـ«التثقيف الدوائي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصّصت وزارة الصحة 111 عيادة استشارية في مختلف مستشفياتها لتقديم خدمة التثقيف الدوائي في شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تنفيذ فعالية «دواؤك في رمضان».

ويجيب الصيادلة المختصون عن تساؤلات المرضى المتكررة حول تناول الأدوية أثناء الصيام، وما تأثيرها في جسم المريض الصائم، وكيفية تناولها؛ وذلك بهدف ضمان سلامة المرضى، وعدم وقوع أي انتكاسات عرضية، بالإضافة إلى توزيع دليل يتضمن إرشادات توعوية حول كيفية استخدام الأدوية في شهر رمضان وأماكن العيادات الاستشارية الدوائية.

وتقدم نصائح وإرشادات عامة لمرضى الضغط والاستخدام الأمثل لتناول الأدوية، ومرضى السكري، والطرق المثلى لاستخدام الأنسولين، والتطرق إلى الأقراص المخفضة للسكر، والحقن الخاصة بعلاج السكر، والإرشادات الخاصة بأدوية الغدد والاستخدام الأمثل لها، وكذلك الإرشادات العامة لمرضى الربو وأنواع بخاخات الربو المستخدمة.