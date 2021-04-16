شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات إلكترونية دعوية لـ«أجياد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشمل خطة جمعية الدعوة والإرشاد بأجياد في مكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك، إقامة محاضرات إيمانية عن بُعد وكلمات وعظية وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 25 لغة عالمية، إضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية من إنتاج مقاطع دعوية وإطلاق مسابقات دعوية ووطنية لغرس قيمة اللحمة الوطنية.

وتأتي البرامج الدعوية متوافقة مع الخطة المرسومة من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرمة لشهر رمضان المبارك، ويشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والعلماء والمشايخ الرسميين بالوزارة.

وتصاحب البرامج دروسٌ علميةٌ وتوزيع الكتيبات المترجمة والمصاحف بلغات مختلفة، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية من مسابقات وإنتاج مقاطع مرئية توعوية، وبرامج توعوية أخرى تهتم بالاحترازات الصحية عبر فرق تطوعية وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.