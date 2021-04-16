شكرا لقرائتكم خبر عن 45 فرقة إسعافية تخدم ضيوف المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنفذ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة الخطة التشغيلية لموسم العمرة في كامل المنطقة لعام 1442هـ، وذلك بناءً على ما اعتُمد من هيئة الهلال الأحمر السعودي لتيسير أعمال الزيارة بالمسجد النبوي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة المدينة المنورة خالد السهلي أن الخطة شملت تشغيل 3 عنايات طبية متقدمة، يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي أوقات اليوم، يقوم على تنفيذها 36 مركزًا إسعافيًا بالمنطقة، تحوي أكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز، منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة، ويقوم على تنفيذها ما يقارب 600 موظف من مختلف التصنيفات والوظائف، ويتم تكثيف الخدمات الإسعافية يوميًا لتغطية صلاة التراويح والتهجد، وكذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة وليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة.