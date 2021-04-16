شكرا لقرائتكم خبر عن الصافي بـ700 ريال.. انخفاض أسعار الأسماك بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار أنواع من الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بالأسابيع الماضية، إذ وصل سعر الصافي إلى 700 ريال مقابل 1300 ريال للثلاجة «32 كيلو جرامًا»، فيما انخفض سعر سمك الشعري إلى 300 ريال مقابل 450 ريالاً للمن «16 كيلو جرامًا». وعزا متعاملون في أسواق السمك بالشرقية أسباب الانخفاض إلى تزامن الفترة الحالية مع موسم التكاثر، ما ينعكس بصورة كبيرة على وفرة المعروض، إضافة إلى قلة الإقبال بشهر رمضان المبارك.

عودة الحركة

وقال متعاملون إن حركة الطلب على الأسماك سجلت انخفاضًا بشكل تدريجي على مدى الأسبوع الأخير من شهر شعبان الماضي، فيما يتوقع استمرار الوضع الراهن حتى نهاية النصف الأول من شهر رمضان الحالي، متوقعين عودة الحركة النشطة لسوق الأسماك مع اقتراب الشهر الفضيل من نهايته.

ظاهرة متكررة

وذكر المواطن محمد المحيشي «متعامل» أن عملية التجهيز للمائدة الرمضانية وتحول الأسر نحو الشراء من مراكز التسوق لتجهيز المنازل بالاحتياجات الغذائية على اختلافها، تمثل عاملاً أساسيًا في انخفاض بعض الأصناف رغم تراجع حجم المعروض، مبينًا أن الحركة الشرائية لم ترق للمستوى المأمول خلال الأيام الماضية، مضيفًا إن انخفاض الطلب على الأسماك خلال الفترة الحالية أمر اعتيادي، وهي ظاهرة تتكرر بشكل سنوي، لتحول المستهلكين نحو اللحوم الحمراء بالدرجة الأولى وكذلك نحو الدجاج، فيما يقل استهلاك الأسماك، نظرًا لعدم وجود رغبة كبيرة لدى الصائمين في تناول الأسماك، سواء على مائدة الإفطار أو السحور.

تحول كبير

وأشار المواطن منير التاريخ «متعامل» إلى أن سعر الكنعد المحلي يبلغ 850 ريالاً للمن «دون ضريبة القيمة المضافة»، فيما الكنعد الخليجي يبلغ 600 ريال للمن، وسعر الهامور الكبير يبلغ 900 ريال للمن، والهامور الصغير يبلغ 600 ريال للمن، وسمك العندق الكبير يبلغ 400 - 450 ريالاً للمن، والعندق الصغير يبلغ 300 ريال للمن، والسمان البلدي يبلغ 550 ريالاً للمن، والسمان الخليجي يبلغ 300 ريال للمن، لافتًا إلى أن الانخفاض مرتبط بمستوى الطلب الحالي، فالجميع يتلمس التحول الكبير نحو تجهيز السلة الرمضانية المتنوعة، وبالتالي فإن الشريحة، التي تُقبل على الأسماك تبقى قليلة جدًا، قياسًا بالفترة السابقة التي تشهد حركة نشطة على استهلاك الأسماك بمختلف مناطق المملكة.