شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام والقيم الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاء الدين الإسلامي ليكرم الإنسان، ويرفع مكانته، ويثبت في قلبه مبادئ سامية، مثل العفو والمسامحة واللين، مما يتيح له التواصل الاجتماعي القيم مع كافة البشر، بالمودة والأخوة والتسامح، بحيث لا مكان للعداوة أو الشحناء والبغضاء.

فالإنسان وبالخُلق الكريم والمعاملة الحسنة، وبالقلب العطوف يكسب محبة الله سبحانه ثم يلقى محبة الناس من حوله واحترامهم، كما يبني علاقات اجتماعية وطيدة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، فيها إدخال الفرح والسرور والسعادة إلى القلب وتتيح الاستقرار والطمأنينة في النفس وتلك من المبادئ القيمة، التي أكدها ديننا الإسلامي الحنيف.

فالكلمة الطيبة من الإنسان لأخيه الإنسان، تحمل الخير والنفع، وهي مفتاح القلوب، ولها أثر طيب في النفوس وتغلق أبواب الشر، وهي من العمل الصالح والطيب، الذي يؤجر عليه صاحبها ويلقى مرضاة الله عز وجل.

ها نحن الآن على أبواب شهر كريم، شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر الرحمة والمغفرة، الذي تتضاعف فيه الحسنات، ونحن فيه أحوج ما يكون بمد جسور التعاون والتآخي بيننا البعض، واحترام الآخرين والإحسان إليهم.

ونجاح أي مجتمع ونموه يقاس بمدى قدرته والتزامه بما يحققه من التعامل بأكبر القيم، كالصدق والأمانة والمعاملة الحسنة والأخوة الكريمة والتعاون مع مختلف المجتمعات الإنسانية، بنبذ العنف والكراهية وعدم التمييز وعدم إقصائه للآخر، وينبغي علينا تعميق الفهم بأخلاقيات كثيرة محببة في كل وقت، ويُضاعف الأجر والثواب فيها في هذا الشهر العظيم، حيث للصيام آثاره الإيجابية والصحية والاجتماعية والاقتصادية منها، تنشيط عمل التكافل الاجتماعي وتعزيز العلاقات الإنسانية والخيرية وتجسيد روح العطاء والبذل والتسامح وصفاء النفس، توطيد العلاقات الأسرية وصلة الرحم مع الأهل والأقارب ومد يد المساعدة للمحتاج منهم، بر الوالدين وتأتي في مقدمة الأعمال وهي من الطاعة للخالق عز وجل، الأحياء بالقرب منهما والتحبب إليهما لما له من الأجر والثواب الكبيرين والبر لهما بعد الممات بالدعاء الصالح والصدقة الجارية لهما، ومن الأعمال الإنسانية والحس بالمسؤولية، إدراك معنى الجوع والعطش وبالاهتمام بالفئات المستحقة من الفقراء والمساكين، كما يجب تفقد الأقربين والجيران وزيارتهم والتعرف على أحوالهم وظروفهم، تلك علامات عظيمة فيها من الرقي والغايات النبيلة، التي لها مصبها كالنهر الأبيض الناصع المتدفق بالخير واليمن والبركات والازدهار للأرض وللإنسانية جمعاء.