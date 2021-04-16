شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية تغذية: الصيام ينقي الجسم من الترسبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت أخصائية التغذية ريدة الحبيب، من الإفراط في تناول الأطعمة المتنوعة عند الإفطار وعدم تنظيم أوقات الأكل، لتسببها في خلل بوظائف الجسم وزيادة نسبة الكوليسترول في الدم الناتجة عن كثرة الدهون والحلويات، والسمنة.

وشددت على أهمية تناول الأكل الصحي عند الإفطار لإعادة التوازن للجسم من جديد، لافتة إلى أن الإفراط في الأكل يؤدي لجهد غير طبيعي على أعضاء الجسم التي كانت في فترة راحة. وقالت «إن الصوم لساعات طويلة يعد فرصة لتخفيف الوزن ولصحة الإنسان فهو بمثابة عملية تصفية لجسم الإنسان من الترسبات ليجعل وظائف الجسم ترتاح لفترة معينة».

ودعت إلى تجنب المشاكل الصحية الناتجة عن الصيام كالإمساك الناتج عن قلة شرب الماء وقلة تناول الأغذية الغنية بالألياف مما يضعف الكلى، مشددة على ضرورة معالجة الإمساك بتناول الخضار والفاكهة والمكسرات والبقول والبر والنخالة.

ولفتت إلى أن أمراض الكلى تزداد في شهر رمضان وبعده مباشرة نتيجة عدم شرب الماء الكافي لاحتياج الجسم، مبينة أن الكلى تحتاج إلى تصريف الفضلات التي تتراكم بها ما يؤدي لبلورتها وتكون حصوات. وأبانت بأن سوء الهضم والإفراط في تناول الأكل والدهون يؤدي للإحساس بالتخمة والانتفاخ، الذي قد يكون سببه التوابل والمشروبات الغازية.