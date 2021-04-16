شكرا لقرائتكم خبر عن 92 مستشفى ومركزا.. جاهزية طبية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته لموسم رمضان المبارك، باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة «كورونا».

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى مواصلة تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق «صحتي» في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

ورفع التجمع الصحي من أسرّة وجاهزية غرف العنايات الحرجة 3 أضعاف لمواكبة أي طارئ -لا قدر الله-.