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92 مستشفى ومركزا.. جاهزية طبية بمكة

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الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي، جاهزيته لموسم رمضان المبارك، باكتمال الخطط التشغيلية لجميع المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له.

وأنهت 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا جميع الاستعدادات لتنفيذ الخطط المعدة لموسم رمضان والتعامل مع كل الحالات وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة «».

وتعمل مراكز طوارئ الحرم على مدار 24 ساعة في تقديم الرعاية الصحية لزوار وقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى مواصلة تقديم لقاح كورونا بحسب المسجلين عبر تطبيق «صحتي» في مراكز الرعاية الصحية المخصصة، بالإضافة إلى الفئات عالية الخطورة من كبار السن والممارسين الصحيين في المستشفيات بحسب البروتوكول المعتمد.

ورفع التجمع الصحي من أسرّة وجاهزية غرف العنايات الحرجة 3 أضعاف لمواكبة أي طارئ -لا قدر الله-.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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