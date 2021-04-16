شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قائدا كشفيا لخدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطّلع مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة د. أحمد الزائدي، على أعمال القادة الكشفيين المشاركين في خدمة قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين، ووقف على مركز «بادر» للأعمال التطوعية، واستعداد الكشافة لشهر رمضان المبارك.

والتقى الزائدي خلال جولته بوكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام د. سعد المحيميد، وقائد إدارة الحشود الأمنية بالمسجد الحرام اللواء محمد الأحمدي، وجرى خلال اللقاءين استعراض الشراكة الإستراتيجية ودور الكشافة لدعم جهود أجهزة الدولة في تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام، وثمَّنوا الجهود الكبيرة التي تقدمها الكشافة.

ومنح مدير التعليم القادة الكشفيين بالمسجد الحرام أوسمة الخدمة، وقلد بعض القادة منديل الشارة الخشبية.

وأوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير أن أكثر من 40 قائدًا يعملون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي بين المصلين، مشيرًا إلى أن ما يقوم به قادة الكشافة من عمل تطوعي بالمسجد الحرام امتداد للجهود المبذولة من الحكومة الرشيدة للرفع من الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين.