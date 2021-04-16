شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وأنشطة ثقافية بـ«إثراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يقيم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» عددًا من الفعاليات الثقافية والأنشطة والبرامج وورش العمل خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ، والتي تستهدف تعزيز القيم والملامح التراثية الوطنية واستكشاف حرف ومهارات فريدة عبر التعليم والتصنيع والابتكار.

وتتضمن الفعاليات عرض حزمة من الأعمال الفنية المستوحاة من الهوية الرمضانية، وتقديم لقاءات ثقافية ومعرفية عبر «مجلس إثراء الثقافي»، وبرنامج «زوايا مضيئة» إضافةً إلى تقديم فعالية تستعرض تاريخ الخط العربي، ومشاهدة عرض «فن الترخيم» وتعلّم الخط واللغة العربية والتصميم.