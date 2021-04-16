شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات طبية لمكافحة كورونا في اليمن وفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة السابعة من المساعدات الطبية المقدمة من المملكة للشعب الفلسطيني الشقيق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لوزارة الصحة الفلسطينية، وتشتمل الدفعة على 38 جهاز تنفس «ventilators».

وتأتي هذه المساعدات إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

كما سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، أمس الأول، دفعة جديدة من المستلزمات والمحاليل الطبية وملحقات لجهاز PCR، لتوزيعها في مراكز العزل لمختلف المحافظات اليمنية بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والحد من آثاره في مختلف دول العالم.