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تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان

مع دخول شهر رمضان المبارك

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان منذ القدم بالأواني الفخارية والحجرية التي تزين المائدة الجيزانية وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد في المنطقة.

عدسة “متابعات الخليج 365” تجولت على محالّ بيع الأواني الحجرية والفخارية الشعبية بجازان، ورصدت حركة البيع والشراء والإقبال من أهالي المنطقة والزوار.

المغش الحجري

تزين موائد الإفطار

وتحدث إبراهيم الكعبي لـ”متابعات الخليج 365” قائلًا: تستعد الأسر الجيزانية من كل عام في شهر رمضان المبارك بشراء الأواني الحجرية والفخارية والتي تستخدمها النسوة في صناعة المأكولات الشعبية التي تزين موائد الإفطار في شهر رمضان حيث تعد هذه الأواني من الضروريات في كل منزل جيزاني؛ إذ إن الطعام له نكهة خاصة ويفضل ربات البيوت الطهي فيها وتزين المائدة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - متابعات الخليج 365
القدر الحجري

أهم الأواني الحجرية

وقال خالد حمدي: إن الأواني الحجرية من الأشياء الضرورية في المائدة الجيزانية حيث تعد من أهم العادات والتقاليد في المنطقة ومن أهم هذه الأواني الحجرية “القدر الحجري “والمغشي “والحسيسة” والجرة” والمجمر “حيث لا تستغني أي أسرة جيزاتية عن اقتناء هذه الأواني الحجرية والتي لها نكهة خاصة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - متابعات الخليج 365
الأواني الفخارية

حركة شرائية

فيما أوضح أحد أصحاب محالّ بيع الأواني الحجرية قائلًا: إن السوق ينتعش في السنة عدة مرات، ولكن يزداد الإقبال على الأواني الحجرية والفخارية في شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأواني من داخل وخارج المنطقة.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - متابعات الخليج 365
المبخر الطيني

متحف مصغر

فيما أشار يحيى دغريري قائلًا: إن أغلب المطابخ في منطقة جازان تتحول في شهر رمضان المبارك إلى متحف مصغر، مبرزًا أهمية الأواني الحجرية والفخارية في أغلب محافظات المنطقة وأنهم يحرصون على اقتنائها لا سيما كبار السن وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد.

تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان - متابعات الخليج 365
أشكال الأواني الفخارية والحجرية

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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