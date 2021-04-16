تزين موائد الإفطار.. انتعاش بيع الأواني الحجرية والفخارية في جازان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

تشتهر منطقة جازان منذ القدم بالأواني الفخارية والحجرية التي تزين المائدة الجيزانية وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد في المنطقة.

عدسة “متابعات الخليج 365” تجولت على محالّ بيع الأواني الحجرية والفخارية الشعبية بجازان، ورصدت حركة البيع والشراء والإقبال من أهالي المنطقة والزوار.

تزين موائد الإفطار

وتحدث إبراهيم الكعبي لـ”متابعات الخليج 365” قائلًا: تستعد الأسر الجيزانية من كل عام في شهر رمضان المبارك بشراء الأواني الحجرية والفخارية والتي تستخدمها النسوة في صناعة المأكولات الشعبية التي تزين موائد الإفطار في شهر رمضان حيث تعد هذه الأواني من الضروريات في كل منزل جيزاني؛ إذ إن الطعام له نكهة خاصة ويفضل ربات البيوت الطهي فيها وتزين المائدة.

أهم الأواني الحجرية

وقال خالد حمدي: إن الأواني الحجرية من الأشياء الضرورية في المائدة الجيزانية حيث تعد من أهم العادات والتقاليد في المنطقة ومن أهم هذه الأواني الحجرية “القدر الحجري “والمغشي “والحسيسة” والجرة” والمجمر “حيث لا تستغني أي أسرة جيزاتية عن اقتناء هذه الأواني الحجرية والتي لها نكهة خاصة.

حركة شرائية

فيما أوضح أحد أصحاب محالّ بيع الأواني الحجرية قائلًا: إن السوق ينتعش في السنة عدة مرات، ولكن يزداد الإقبال على الأواني الحجرية والفخارية في شهر رمضان المبارك مما يؤدي إلى زيادة الطلب على هذه الأواني من داخل وخارج المنطقة.

متحف مصغر

فيما أشار يحيى دغريري قائلًا: إن أغلب المطابخ في منطقة جازان تتحول في شهر رمضان المبارك إلى متحف مصغر، مبرزًا أهمية الأواني الحجرية والفخارية في أغلب محافظات المنطقة وأنهم يحرصون على اقتنائها لا سيما كبار السن وأصبحت من ضمن العادات والتقاليد.

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