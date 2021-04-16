شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويدشن حملة «تراحم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏ بمكتبه أمس (الخميس)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان.

وجرت خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى، و‏استعراض أبرز منجزات الدفاع المدني ‏بالمنطقة خلال العام ‏المالي2020. ‏

وأشاد أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وزير الداخلية بكل ما يعود ‏على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً الدور الذي يقوم به رجال ‏الدفاع المدني.

من جهة أخرى، دشّن أمير ‏منطقة حائل، عن بعد، اليوم، حملة تراحم الرمضانية 1442 «نتراحم - ‏معهم» ‏التي أطلقتها لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم «تراحم» ‏في المنطقة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقر الحملة، بحضور عدد ‏من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام.‏