شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة ويدشن حملة «تراحم» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - استقبل أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بمكتبه أمس (الخميس)، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان.
وجرت خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى، واستعراض أبرز منجزات الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام المالي2020.
وأشاد أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة واهتمام وزير الداخلية بكل ما يعود على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، مثمناً الدور الذي يقوم به رجال الدفاع المدني.
من جهة أخرى، دشّن أمير منطقة حائل، عن بعد، اليوم، حملة تراحم الرمضانية 1442 «نتراحم - معهم» التي أطلقتها لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم «تراحم» في المنطقة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقر الحملة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام.