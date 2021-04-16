شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جولة ميدانية لقياس رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات داخل المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت إدارة تجربة ضيف الرحمن التابعة للإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار، جولة ميدانية بأول أيام شهر رمضان المبارك لقياس رضا المعتمرين والمصلين عن الخدمات المقدمة داخل المسجد الحرام، وذلك بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وشددت التوجيهات على الاستماع إلى آراء ومقترحات قاصدي المسجد الحرام و تطوير الخدمات لهم وتقديم كل التسهيلات بما ييسر عليهم أداء مناسكهم؛ حيث أوضح ذلك مدير إدارة تجربة ضيف الرحمن الأستاذ عيسى بن سفران الهذلي.

وقال عيسى الهذلي أن آراء القاصدين كانت إيجابية تعكس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم؛ حيث عبر عدد من ضيوف الرحمن عن بالغ شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لما لمسوه من عناية واهتمام ورعاية لقاصدي بيت الله الحرام سائلين الله عز وجل أن يمن على هذه البلاد بالأمن والأمان والرخاء.

ومن جهته، أضاف مدير عام الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار المهندس فارس بن محمد المسعودي أن قياس رضا المعتمرين والمصلين من أبرز الخدمات المقدمة من الرئاسة ضمن الرحلة المرسومة للمعتمر والمصلي داخل المسجد الحرام، وتهتم الرئاسة بتحليل نتائج قياس الرضا وتحسين تجربة ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الاعمال من ضمن أهداف الرئاسة الاستراتيجية ( الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم ) لخطة الرئاسة الاستراتيجية ٢٠٢٤.