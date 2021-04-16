شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالرحمن الفاضل يكشف تعليق الملك سلمان حينما رأى حقل شيبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مدير مصفاة أرامكو بالرياض، المهندس عبدالرحمن الفاضل، عن تعليق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حينما رأى حقل شيبة.

وقال المهندس عبدالرحمن الفاضل، خلال مشاركته مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": "حينما جاء الملك سلمان في 2016 للمنطقة الشرقية افتتح بعض المعامل بزيارتها رسميًا والبعض الآخر لبعدها تابعها عن بعد ومنها معمل شيبة".

وأوضح "الفاضل" أن خادم الحرمين الشريفين حينما رأى حقل شيبة قال:"الحمد لله أن الربع الخالي لم يعد خالي بل يعج بالنشاط"؛ حيث ينتج مليون ونصف برميل على الرغم من وجوده في منطقة نائية.

وأضاف:" الحمد لله إن (نعمة النفط) وقعت في أيدٍ أمينة، الأهم هو من يدير النفط... ومخرون العراق من النفط 150 مليار، وتنتج 5 مليون برميل، وما فيها كهرب!".