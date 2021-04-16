توزيع 200 ألف عبوة زمزم يوميًّا بالمسجد الحرام

توزع خدمات السقيا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان 200 ألف عبوة من ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد، يوميًّا لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين والمصلين.

يأتي ذلك وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في المسجد الحرام عن طريق عربات خاصة عددها حوالي 50 عربة على عامة المطاف، والمصليات عامة، في الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله وساحاته.

وجرى دعم عامة المداخل والسلالم بفرق حقائب ماء زمزم المحمولة على الظهر ذات الاستخدام الواحد على المصليات والمطاف والساحات والزوّار، الذي يصل عددها لحوالي (20) حقيبة أسطوانية، وغيرها من طرق التوزيع المتبعة في المسجد الحرام.

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