تطوير إجراءات الوقاية بالمسجد الحرام

أطلقت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية، ممثلة بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام – وحدة المدربين – إطلاق سلسلة من الدورات بعنوان "إدارة استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا " . ويقدمها الوكيل المساعد للتطوير وتحقيق الرؤية بالمسجد الحرام الدكتور عبد الرحمن الخطابي، أوضح بذلك مدير عام الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني.

وبين أن دورة استمرارية الأعمال خلال الجائحة، تعنى بتطوير إجراءات الوقاية للتعامل مع أي طارئ محتمل، وضمان قدرة المؤسسة على مواصلة أعمالها، وتقديم خدماتها الأساسية، وتخفيف آثار أي توقف مفاجئ لتلك الأعمال، والتأكد من معاودة أنشطة العمل بعد فترة التوقف بأسرع وقت ممكن. وأكد الوذيناني أن الأكاديمية تطلق هذه الدورات، لضمان استمرارية عملية تطوير قدرات الموظفين، والرفع من مستواهم في كافة المجالات.

إلى ذلك أطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام، التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، عدة مبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية، التي تمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».