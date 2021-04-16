تطوير إجراءات الوقاية بالمسجد الحرام

وبين أن دورة استمرارية الأعمال خلال الجائحة، تعنى بتطوير إجراءات الوقاية للتعامل مع أي طارئ محتمل، وضمان قدرة المؤسسة على مواصلة أعمالها، وتقديم خدماتها الأساسية، وتخفيف آثار أي توقف مفاجئ لتلك الأعمال، والتأكد من معاودة أنشطة العمل بعد فترة التوقف بأسرع وقت ممكن. وأكد الوذيناني أن الأكاديمية تطلق هذه الدورات، لضمان استمرارية عملية تطوير قدرات الموظفين، والرفع من مستواهم في كافة المجالات.
إلى ذلك أطلقت إدارة الممرات في المسجد الحرام، التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة، عدة مبادرات ضمن الإجراءات الاحترازية، والإرشادات الوقائية، التي تمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19».
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