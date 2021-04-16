السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.

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01:19ت م

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