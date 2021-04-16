السعودية اليوم / أفريقيا تتجاوز 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا



أديس أبابا 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وقالت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 116727، بينما تعافى 3933939 مريضا في جميع أنحاء القارة.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من بين أكثر الدول الأفريقية تضررًا فيما يتعلق بعدد الإصابات.

// انتهى//

00:33ت م

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أديس أبابا 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أفريقيا 4383168 حالة حتى اليوم وفق بيان للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقالت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 116727، بينما تعافى 3933939 مريضا في جميع أنحاء القارة.وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من بين أكثر الدول الأفريقية تضررًا فيما يتعلق بعدد الإصابات.// انتهى//00:33ت م0011

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