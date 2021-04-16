السعودية اليوم / "البيئة" تحتفي بتخريج 100 متدرب في مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته



الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس في الرياض، بتخريج الدفعة الأولى ضمن مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية لتأهيل الشباب لامتهان حرفة تربية النحل وإنتاج منتجاته.

وأوضحت الوزارة، أنها خرجت الدفعة الأولى 100 متدرب، في أربعة مناطق وهي الرياض، عسير، الباحة، الإحساء، ويستهدف البرنامج تخريج 1500 من المتدربين في الدفعات المقبلة، مشيرة إلى أن حفل تخريج الدفعة الأولى في كل من عسير، والباحة، والأحساء، سيكون يوم الأحد السادس من شهر رمضان الجاري.

وتضمن حفل تخريج الدفعة الأولى في الرياض كلمة لمدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة المهندس عبدالله السبيعي ، وكلمة لمدير المشروع زايد الخطيب ، وتكريم المتدربين وتسليمهم الشهادات ، ودُعم المتدربون للعمل بهذا المجال بتسليهم 30 خلية نحل بلدي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لهم لمدة 6 أشهر ، والعمل على توفير العديد من المحفزات والممكنات لهم من قبل ريادة الأعمال و صندوق التنمية الزراعي وبرنامج التنمية الريفية.

وبينت الوزارة أن البرنامج قُسِّم إلى ثلاثة برامج تتمثل في: أساسيات تربية النحل، والبرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق، منوهة بأنه يقوم بالتدريب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في هذا المجال، وبالتعاون مع الجامعات، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الوزارة.

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