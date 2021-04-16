

﻿ الباحة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

شارك 32 متطوعًا ومتطوعة من إدارة التطوع ‏بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، فعالية‏ "إفطار صائم" عند لإشارات المرورية بالباحة؛بالتعاون مع جمعية قرن ضبي الخيرية.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أنه تم توزيع نحو الـ400 وجبة لليوم الثالث من شهر رمضان الكريم في عدة محافظات بالمنطقة ، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الأعمال التطوعية والمشاركة المجتمعية في جميع الفعاليات التي ‏من شأنها خدمة المجتمع.

وبين أن الحملة تستمر طيلة شهر رمضان المبارك ، حيث تنفذ مرتين من كل أسبوع.

// انتهى //

00:32ت م

0009





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 32 متطوعاً ومتطوعة بالهلال الأحمر بالباحة ينفذون حملة إفطار صائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.