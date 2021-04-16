السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يستقبل سفير بنغلاديش لدى المملكة



مكة المكرمة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط بمكتبه بمكة المكرمة اليوم, سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.

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