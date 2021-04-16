السعودية اليوم /" أمراض وزراعة الكبد والصيام" ندوة بجمعية " كبدك " ببريدة السبت المقبل



بريدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

‏تقيم جمعية " كبدك " ببريدة ، مساء السبت المقبل ، ندوة بعنوان " أمراض وزراعة الكبد والصيام" عن بعد ،بالشراكة مع الجمعية

ويشارك في الندوة إستشاري أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فيصل أبا الخيل ، وإستشاري الطب الباطني وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي الدكتور المعتز هشام ، بالاضافة إلى مشاركة إستشاري أمراض وزراعة الكبد الدكتور إبراهيم الطريف، وعدد من المختصين بهذا المجال .

يشار إلى أنه هذه الندوة تأتي ضمن الحملات التوعوية التي تقدمها الجمعية للتعريف بأمراض الكبد خلال شهر رمضان المبارك .

// انتهى //

00:31ت م

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بريدة 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس‏تقيم جمعية " كبدك " ببريدة ، مساء السبت المقبل ، ندوة بعنوان " أمراض وزراعة الكبد والصيام" عن بعد ،بالشراكة مع الجمعية السعودية لأمراض وزراعة الكبد.ويشارك في الندوة إستشاري أمراض وزراعة الكبد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فيصل أبا الخيل ، وإستشاري الطب الباطني وزراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي الدكتور المعتز هشام ، بالاضافة إلى مشاركة إستشاري أمراض وزراعة الكبد الدكتور إبراهيم الطريف، وعدد من المختصين بهذا المجال .يشار إلى أنه هذه الندوة تأتي ضمن الحملات التوعوية التي تقدمها الجمعية للتعريف بأمراض الكبد خلال شهر رمضان المبارك .// انتهى //00:31ت م0007

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