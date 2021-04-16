السعودية اليوم / "الشؤون البلدية وهيئة المقاولين " يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي



الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل, أطلق اليوم " برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي " بتعاون الوزارة من خلال برنامج تصنيف المقاولين مع الهيئة

للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.

ويهدف البرنامج لدعم المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي في البحث عن مقاول مؤهل بسهولة, حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقاولين و من شروط تسجيل المقاولين في هذا البرنامج هو كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد.

ويتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى نظام الشركة عبر ربط إلكتروني تم اعداده لهذا الغرض، بهدف تيسير عملية تأهيل المقاولين وكذلك عملية البحث عنهم بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك من خلال منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.

ويعد برنامج "المقاول المعتمد" أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد من

التستر التجاري ، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.

// انتهى //

00:31ت م

0006



الرياض 04 رمضان 1442 هـ الموافق 16 أبريل 2021 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل, أطلق اليوم " برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي " بتعاون الوزارة من خلال برنامج تصنيف المقاولين مع الهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.ويهدف البرنامج لدعم المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي في البحث عن مقاول مؤهل بسهولة, حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقاولين و من شروط تسجيل المقاولين في هذا البرنامج هو كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد.ويتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى نظام الشركة عبر ربط إلكتروني تم اعداده لهذا الغرض، بهدف تيسير عملية تأهيل المقاولين وكذلك عملية البحث عنهم بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك من خلال منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.ويعد برنامج "المقاول المعتمد" أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد منالتستر التجاري ، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.// انتهى //00:31ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الشؤون البلدية وهيئة المقاولين " يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.