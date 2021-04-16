السعودية اليوم / متسابقو مكة المكرمة ينهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم



مكة المكرمة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أنهى المتسابقون والمتسابقات من منطقة مكة المكرمة اليوم, مشاركتاهم في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى تلاوات 19 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون منطقة مكة المكرمة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

وأكد الخامري أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم وأهله، والمسابقة هذه امتداد لذلك العطاء المثمر, سائلا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام وأهله على ما قدموا للإسلام والمسلمين.

// انتهى //

23:49ت م

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مكة المكرمة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأنهى المتسابقون والمتسابقات من منطقة مكة المكرمة اليوم, مشاركتاهم في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعد، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى تلاوات 19 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون منطقة مكة المكرمة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.من جهته أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.وأكد الخامري أن المملكة أولت اهتماما كبيرا بالقرآن الكريم وأهله، والمسابقة هذه امتداد لذلك العطاء المثمر, سائلا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام وأهله على ما قدموا للإسلام والمسلمين.// انتهى //23:49ت م0258

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