السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة



حائل 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز ‏أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالله بن عثمان الركيان .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات أعلى, و‏استعراض أبرز منجزات الدفاع المدني ‏بالمنطقة خلال العام ‏المالي2020 م . ‏

وأشاد سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو وزير الداخلية بكل ما يعود ‏على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين, مثمناً الدور الذي يقوم به رجال ‏الدفاع المدني .

وفي ختام الاستقبال تسلّم سموه التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة للعام المالي 2020 م .

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23:49ت م

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