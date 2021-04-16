السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة : مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم امتداداً للنهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة بنشر علوم القرآن



الباحة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، تأتي امتداداً للنهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة ـ أيدها الله ـ منذ تأسيسها حيث اهتمت بخدمة القرآن الكريم وتشجيع حفظته، كما قدمت الكثير من الحوافز وشجعت على حفظه وتلاوته ورصدت الجوائز القيمة للمنافسة على حفظه .

جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس

وأضاف سموه : أن هذه الدولة المباركة جعلت القرآن الكريم نهجاً وتطبيقاً ودستوراً ، وحرص قادتها منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن "طيب الله ثراه" إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على العناية بتعليم القرآن حيث أنشأت دولتنا أعزها الله أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف" بالمدينة المنورة الذي يعكس أجمل الصور والمعاني لعناية هذه البلاد المباركة بالقرآن الكريم حفظاً وطباعة وتوزيعاً في كافة بلاد العالم.

وقدّم سموه في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والقائمين على تنظيم فعاليات هذه المسابقة ، داعياً الله أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .

// انتهى //

23:46ت م

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الباحة 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، تأتي امتداداً للنهج القويم الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة ـ أيدها الله ـ منذ تأسيسها حيث اهتمت بخدمة القرآن الكريم وتشجيع حفظته، كما قدمت الكثير من الحوافز وشجعت على حفظه وتلاوته ورصدت الجوائز القيمة للمنافسة على حفظه .جاء ذلك في تصريح لسموه بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتراضياً وفق البروتوكولات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا وأضاف سموه : أن هذه الدولة المباركة جعلت القرآن الكريم نهجاً وتطبيقاً ودستوراً ، وحرص قادتها منذ عهد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن "طيب الله ثراه" إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على العناية بتعليم القرآن حيث أنشأت دولتنا أعزها الله أكبر مجمع لطباعة المصحف الشريف "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف" بالمدينة المنورة الذي يعكس أجمل الصور والمعاني لعناية هذه البلاد المباركة بالقرآن الكريم حفظاً وطباعة وتوزيعاً في كافة بلاد العالم.وقدّم سموه في ختام تصريحه شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والقائمين على تنظيم فعاليات هذه المسابقة ، داعياً الله أن يكلل جهودهم بالنجاح وأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان .// انتهى //23:46ت م0256

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