

باريس 03 رمضان 1442 هـ الموافق 15 أبريل 2021 م واس

سجلت فرنسا 38,045 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19، و 301 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,187,879، فيما بلغ مجموع الوفَيات 100,102.

// انتهى //

23:15ت م

0249





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرنسا تسجل 38,045 إصابة و301 حالة وفاة جراء كوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.