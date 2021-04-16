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الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي

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شكرا لقرائتكم الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي

متابعات الخليج 365 - واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل, أطلق اليوم ” برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي ” بتعاون الوزارة من خلال برنامج تصنيف المقاولين مع الهيئة للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.

الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي - متابعات الخليج 365

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج لدعم المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي في البحث عن مقاول مؤهل بسهولة, حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقاولين و من شروط تسجيل المقاولين في هذا البرنامج هو كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد.

ويتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى نظام الشركة عبر ربط إلكتروني تم اعداده لهذا الغرض، بهدف تيسير عملية تأهيل المقاولين وكذلك عملية البحث عنهم بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك من خلال منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.

جودة حياة متابعات الخليج 365

ويعد برنامج “المقاول المعتمد” أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة متابعات الخليج 365 والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد من التستر التجاري ، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.

الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي - متابعات الخليج 365
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