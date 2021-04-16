الشؤون البلدية والمقاولون يطلقان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-16

متابعات الخليج 365 - واس

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل, أطلق اليوم ” برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي ” بتعاون الوزارة من خلال برنامج تصنيف المقاولين مع الهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان.

أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج لدعم المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي في البحث عن مقاول مؤهل بسهولة, حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقاولين و من شروط تسجيل المقاولين في هذا البرنامج هو كشف نطاق أسعار البناء بالمتر للمستفيد.

ويتم نقل المعلومات من نظام الهيئة إلى نظام الشركة عبر ربط إلكتروني تم اعداده لهذا الغرض، بهدف تيسير عملية تأهيل المقاولين وكذلك عملية البحث عنهم بالنسبة للجمهور حيث يتم ذلك من خلال منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.

جودة حياة متابعات الخليج 365

ويعد برنامج “المقاول المعتمد” أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة متابعات الخليج 365 والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد من التستر التجاري ، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.



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