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البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد و أربيل

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021

أدان البرلمان العربي بشدة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل و بغداد و أعرب عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منها و السعى لتقويض أمنها و وحدتها و استقرارها.

 

و أكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - تضامنه الكامل و وقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب و الجماعات الإرهابية، و مساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمنها و استقرارها .

 

و أعرب عن تعازيه و مواساته لقيادة و حكومة و شعب العراق في ضحايا الإعتداءات الإرهابية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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