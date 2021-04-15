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شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية في بغداد و أربيل والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 15 أبريل 2021
أدان البرلمان العربي بشدة الإعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل و بغداد و أعرب عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منها و السعى لتقويض أمنها و وحدتها و استقرارها.
و أكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - تضامنه الكامل و وقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها ضد الإرهاب و الجماعات الإرهابية، و مساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمنها و استقرارها .
و أعرب عن تعازيه و مواساته لقيادة و حكومة و شعب العراق في ضحايا الإعتداءات الإرهابية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.